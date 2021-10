Fußball Landesliga West : Nur ein Heimsieg kann Parchim aus der Bredouille helfen

Seit dem 8. Spieltag stehen die Landesligafußballer des SC Parchim auf dem vorletzten Tabellenplatz mit dem Rücken zur Wand. Nur ein Heimsieg gegen Einheit Crivitz kann dem Team jetzt wirklich helfen.

Parchim | Dessen sind sich Mannschaft und Trainer Andreas Nath bewusst. In der noch jungen Saison täuscht die Platzierung allerdings noch ein bisschen über die tatsächliche Situation hinweg. Denn den elften Platz trennen vom achten, also zur SG Einheit Crivitz, nur drei Zähler. Alles ist noch machbar. Mit einem Dreier am Sonnabendnachmittag könnten die Parchime...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.