Kinder- und Jugendsportspiele : Parchimer Tennis-Kids holen in Ludwigslust 17 Medaillen

Tennis-Kinder der SG03 Ludwigslust/Grabow und vom SC Parchim spielten die Kreistitel unter sich aus.

Ludwigslust | Die Tennis-Kids des SC Parchim waren bei den Kinder- und Jugendsportspielen des Kreissportbundes Ludwigslust-Parchim auf der Anlage in Ludwigslust stark vertreten. Nicht nur zahlenmäßig, es gingen 17 Mädchen und Jungen der Kreisstadt in die Wettbewerbe, auch hinsichtlich der Medaillen-Ausbeute. Am Ende das Tages nahmen die Parchimer sechs Gold, acht S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.