Fussball Landesliga West : Plan zur Vorbereitung der 2. Halbserie beim Lübzer SV steht

Genau am Frühlingsanfang, am 20 März, starten die Landesligafußballer des Lübzer SV in die Rückrunde. Zu Hause gegen den PSV Wismar. Die Vorbereitung darauf ist bereits angelaufen.

Lübz | Den Fahrplan bis zum ersten Rückrundenspieltag hat Trainer Remo Sahm schon im Kalender vermerkt. Die Spieler kennen die Termine. Es könne also nichts mehr schief gehen. Bevor es am Freitag, dem 28. Januar, zum ersten Training auf den Platz geht, schlossen sich Trainer und Spieler letzten Sonntag per Videoschalte zu einer Mannschaftssitzung zusammen. „...

