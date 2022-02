Laufgruppe TSG Wittenburg : Planung für den 34. Mühlenlauf steht

Am 6. März soll der Wittenburger Mühlenlauf über die Bühne gehen. Erneut nicht als die bekannte Großveranstaltung vergangener Jahre, sondern in abgespeckter Form. Jetzt ging es um Detailfragen.

Wittenburg | Das Wettkampfgerüst hatte die Laufgruppe der TSG Wittenburg bereits festgezurrt. Wie schon im Vorjahr wird der beliebte Mühlenlauf coronabedingt nicht als Großveranstaltung über die Bühne gehen. An die Stelle rückt eine individuelle Variante. Jeder Laufbegeisterte kann am 6. März an einem Ort seiner Wahl eine der bekannten Mühlenlaufdistanzen laufend ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.