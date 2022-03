Handball Bezirksliga West : Plauer SeaGirls nach langer Spielpause siegreich gegen Rostock

Nahezu vier Monate mussten die C-Jugend-Handballerinnen des Plauer SV darauf warten, dass sie nach Abschluss der Bezirksliga-Vorrunde Ende November ihr nächstes offizielles Punktspiel antreten durften.

Plau am See | Schuld an der langen Pause waren Corona und eine zweigleisige Staffeleinteilung. So verpassten die PSV Mädels in ihrer Viererstaffel mit Platz drei knapp die Halbfinals zur Bezirksmeisterschaft. Ähnlich erging es Eintracht Rostock. Beide Teams treffen jetzt in der Platzierungsrunde in Hin- und Rückspiel aufeinander. In einem bis zur letzten Aktion spa...

