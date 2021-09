Handball Oberliga Ostsee Spree : Plauer Jungs verspielen Sieben-Tore-Führung und zahlen Lehrgeld

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten Spieler und Fans des Plauer SV beim Spiel der B-Jugendhandballer gegen den vermeintlichen Staffelfavoriten Narva Berlin.

Plau am See | Eine starke erste Spielhälfte hat am Ende nicht gereicht, um in die Nähe der Punkte zu kommen. Erst Recht nicht gegen einen ambitionierten Gegner wie Narva Berlin, der in der Relegation nur ganz knapp den Aufstieg in die Regionalliga verpasst hatte. Am Ende unterlagen die SeaBulls vom Plauer SV der SG aus Berlin mit 26:32 (15:11) etwas zu hoch und mus...

