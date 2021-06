Plauer SV Handball : Heike Wittenburg als Trainerin verabschiedet

Handballtrainerin will nach mehr als vier Jahrzehnten ein bisschen kürzer treten.

Plau am See | Nach 44 Jahren verabschiedet sich Heike Wittenburg aus dem Trainerstab der Handballabteilung des Plauer SV. Die Plauerin hat über die lange Zeit immer die Fahnen der PSV-Handballer hoch gehalten. „Insbesondere in der Nachwendezeit war sie eine der wenigen Aktivposten, die den Fortbestand der Abteilung garantiert hat“, weiß Abteilungsleiter Raimo Schwa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.