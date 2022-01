Handball Bezirksliga C-Jugend : Torreicher Heimsieg des Plauer SV gegen Tabellenführer HCE Rostock

Die C-Jugend-Handballer des Plauer SV wollten ihre Vorrunde in der Staffel B mit zwei Heimspielen am Stück beenden. Letztlich wurde es immerhin ein Spiel, das mit einem 39:28-Erfolg gegen HCE Rostock endete.

Plau am See | Die C-Jugend-Handballer vom HC Empor Rostock III kamen als ungeschlagener Tabellenführer nach Plau. Im Hinspiel unterlagen die Seestädter knapp mit 24:25 Toren. Damit war das Ziel für den gastgebenden Tabellenzweiten glasklar. „Wir wollten uns für diese Niederlage revanchieren“, so Reimo Schwabe. „Gegen die quirligen und agilen Spieler aus der Hansest...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.