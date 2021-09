Handball Verbandsliga : Plauer SV kassiert derbe Heimklatsche gegen Wittenburg

Endlich wieder ein Punktspiel vor Zuschauern. Die Stimmung in der Klüschenberghalle erinnerte an alte Zeiten.

Plau am See | Jeder Ballgewinn, jede Parade der Torleute und jedes Tor der Gastgeber wurde von den Plauer Handballfans auf der Tribüne gefeiert. Auf dem Spielfeld feierten am Ende aber die Gäste von der TSG Wittenburg. Von Beginn an in Führung liegend, waren die TSG-Männer nicht zu bremsen und fegten die Seestädter mit 33:19 (14:8) von der Platte. So hatten sich di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.