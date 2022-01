Handball Landespokal Männer : Bittere Pokalniederlage des Plauer SV gegen TSG Wismar

Acht Partien waren in der 2. Runde des Landespokals angesetzt. Nur eine, Plauer SV gegen TSG Wismar, fand tatsächlich statt. Unter 2G-Plus sogar mit einigen Zuschauern.

Plau am See | Auch bei begrenzter Zuschauerzahl gab die Stimmung in der Halle einen würdigen Rahmen für ein Pokalspiel. Und es war von Beginn an Feuer in der Partie: Kampf, sehenswerte Tore, ein bisschen Aufregung und eine spannende Schlussphase. Bitter für die Plauer Männer waren schließlich die letzten fünf Minuten. Die begannen mit einer Fünf-Tore-Führung (27:22...

