Volleyball Regionalliga Männer : Schweriner SC nach Sieg gegen Eimsbüttel II wieder Tabellenzweiter

Nach rund anderthalb Stunden Spielzeit durfte gejubelt werden. Die Jungs vom Schweriner SC setzten sich in heimischer Halle mit 3:1-Sätzen gegen den Eimsbütteler TV II durch.

Schwerin | „Ich denke mal, die Jungs wollen jetzt 'ne Kiste haben“, kommentierte Til Krüger den von ihm per Fehlaufschlag vergebenen ersten Matchball. Die in Volleyballerkreisen übliche „Gerstensaft-Strafe“ will der Schweriner Mannschaftskapitän gerne spendieren. Viel wichtiger auch als seine Wahl zum besten Spieler der Partie (MVP) waren ihm die drei Punkte, die sein Team gerade durch den 3:1-Sieg gegen den Eimsbütteler TV II eingefahren hatte. Eimsbüttel lief mit beeindruckender Serie auf Auch SSC-Trainer Michael Schöps zeigte sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. „Ich bin heilfroh, dass wir die geknackt haben. Eimsbüttel ist hier immerhin mit sechs Siegen in Folge aufgelaufen.“ Seine junge Mannschaft könne aus diesem Spiel vor allem die Erfahrung ziehen, „dass man in Sachen Mimik, Gestik und Körpersprache vom ersten bis zum letzten Ballwechsel immer volle Kanne dagegenhalten muss.“ Gäste nur mit Minikader Schöps, der die Schweriner Damen von 2000 bis 2002 dreimal in Folge zum Deutschen Meistertitel führte und 2001 zudem zum Pokalsieg, räumte ein, dass man natürlich auch von den begrenzten Möglichkeiten der Gäste profitiert habe. Während ihm 14 Spieler zur Verfügung standen, musste Eimsbüttels Spielertrainer Wolf Einfalt corona- und verletzungsbedingt mit einem Minikader von acht Aktiven auskommen. Der 46-jährige Zuspieler saß selbst als einzige Wechseloption auf der Bank des Tabellenfünften. Seine Kurz-Analyse: „Unsere Leistung war angesichts der heutigen Möglichkeiten okay. Wir haben ihnen zwei Sätze lang komplett in die Karten gespielt, dann mit einer taktischen Veränderung ein probates Mittel gefunden, um letztlich durch individuelle Fehler ein besseres Ergebnis zu verpassen.“ Stabile Annahme, druckvolle Angriffe Vor rund 50 Zuschauern brachten die Schweriner Talente, der jüngste Spieler ist 16, der älteste gerade einmal 21 Jahre alt, zunächst ihre ganze Athletik aufs Feld. Da die Annahme relativ stabil ans Netz kam, konnte Til Krüger seine Angreifer fast nach Belieben in Szene setzen. Die ließen sich vom gegnerischen Block nicht beeindrucken und sammelten fleißig Punkte. Kurze Aufschläge bringen SSC aus dem Konzept Der erste Satz ging mit 25:17 an die Schweriner, der zweite verlief mit 25:14 sogar noch deutlicher. Es zeichnete sich ein Schnelldurchlauf ab. Für den dritten Durchgang nahm Schöps zwei Wechsel vor. Ursächlich für den plötzlichen Bruch im SSC-Spiel waren aber wohl eher die kurzen Eimsbütteler Aufschläge, mit denen die Mannschaft so gar nichts anzufangen wusste. Die Fehler häuften sich und nach nur 19 Minuten hatten die Gäste durch ein 25:15 auf 1:2 verkürzt. Michael Schöps rüttelt seine Spieler wach „Das war schwach“, kommentierte Diagonalangreifer Vincent Lemke beim Seitenwechsel kopfschüttelnd die eigene Leistung. “Zuhören – hellwach jetzt. Ihr schmeißt euch in jeden Ball und holt in der Abwehr alles raus“, versuchte Michael Schöps seine Jungs wachzurütteln. Zunächst mit wenig Erfolg. Drei Angriffsfehler, und es hieß 0:3. Obwohl der Rückstand schnell aufgeholt war, zog es den Trainer jetzt immer wieder von seinem Stuhl an die Seitenlinie. Er forderte vor allem eine andere Körpersprache ein. Bis Mitte des vierten Satzes blieb es eine völlig offene Angelegenheit. Als sich der SSC dann aber auf 19:15 absetzen konnte, kam das einer Vorentscheidung gleich. Wenig später machte ein Angriff an den gegnerischen Block beim zweiten Matchball das 25:19 und damit den 3:1-Sieg perfekt. Jetzt wartet der Tabellennachbar Am nächsten Wochenende wartet die nächste Herausforderung auf das junge Schweriner Team. Es geht zum direkten Konkurrenten VSG Lübeck, der jetzt erst einmal wieder hinter den SSC auf Rang drei gerutscht ist. Spielstatistik Schweriner SC – Eimsbütteler TV II 3:1 (17, 14, -15, 19) Schweriner SC: Krüger, Lemke, Gattermann, Förste, Stapelfeldt, Schröter, Schubert (L), Münch (L), Herrmann, Balster, Lemke, Pörnig, Fietz, Fahrin ...

