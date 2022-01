Volleyball-Regionalliga Frauen : MSV Pampow kämpft um gute Ausgangsposition für die Aufstiegsrunde

Der Spielplangestalter hat ein glückliches Händchen bewiesen. Zum Vorrundenabschluss der Damenvolleyball-Regionalliga treffen am Sonnabend Tabellenführer MSV Pampow und der zweitplatzierte Eimsbütteler TV II aufeinander.

Stralendorf | Es bahnt sich ein echter Volleyball-Krimi an, wenn am Sonnabend um 18 Uhr in der Stralendorfer Amtssporthalle die Pampower Regionalliga-Volleyballerinnen gegen den Eimsbütteler TV II aufschlagen. Die beiden Spitzenteams trennen nur ein Punkt und ein Satz. Es geht aber nicht in erster Linie darum, wer die Vorrunde als Tabellenführer abschließt. Viel wi...

