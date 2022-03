Tischtennis in MV : SC Parchim plant traditionelle Osterturniere im April

„Wir sind zurück“, heißt das Motto der Tischtennis-Cracks vom Sportclub Parchim. Nach zwei Jahren Corona-Pause sollen im April wieder die Osterturniere der Erwachsenen und der Jugend stattfinden.

Parchim | Die beiden Osterturniere haben eine ziemlich lange Tradition. Im Jahr 1973 organisierte die Tischtennisfamilie des damaligen SV Aufbau Parchim die erste Veranstaltung. In diesem Jahr gehen die Teilnehmer zur 38. Auflage an die Tische. Am Ostersamstag (16. April) werden die Erwachsenen in der Fischerdammhalle erwartet. Eine Woche später, am 23. und 24....

