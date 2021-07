Fußball SG Aufbau Boizenburg : Eine Woche Kicken pur im „Elbedribbler-Camp“

Weil corona-bedingt so lange nichts ging für die jungen Fußballer, bieten viele Vereine auch in den Sommerferien Training an. In Boizenburg hat man sich für die letzte Juli-Woche etwas Besonderes ausgedacht.

Boizenburg | Eine Woche lang Sport, Spiel und Spaß. Das verspricht die SG Aufbau Boizenburg allen Teilnehmern ihres „Elbedribbler-Fußballcamps“. Das Camp soll vom 26. bis 30. Juli auf der Sportanlage an der Fliesenfabrik und am Weg der Jugend über die Bühne gehen. Für fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 15 Jahren – unter Einhaltung aller A...

