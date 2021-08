Carlow : SG Carlow unterliegt in der Verlängerung

Ausgleichstreffer gegen Nossentiner Hütte sorgt im ersten regulären Pflichtspiel 2021 für jede Menge Spannung

Carlow | Endlich wieder Fußball in Carlow. Lange mussten die Spieler, aber auch die Fans auf diesen Augenblick warten. In der ersten Runde des Landespokals MV war der SFV Nossentiner Hütte zu Gast beim Landesliga-Kontrahenten. Der ebenfalls in der Landesliga West spielende Gast war für die Carlower ein noch unbeschriebenes Blatt. Beide Mannschaften spielten no...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.