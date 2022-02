Fussball in Schwerin : SG Dynamo verpflichtet Ivan Gomozov aus Weißrussland

Die SG Dynamo Schwerin machte jetzt Nägel mit Köpfen und verpflichtete Probespieler Ivan Gomozov für ihr Verbandsliga-Team.

Schwerin | Als vor gut einer Woche die SG Dynamo Schwerin ihr Testspiel gegen den Oberligisten MSV Neuruppin im Sportpark Lankow mit 3:2 für sich entschied, da hatten sie einen Kicker in ihren Reihen, den in Schwerin noch niemand kannte. Ivan Gomozov, tags zuvor erst in Hamburg eingeflogen und von dort aus nach Schwerin gebracht, setzte sofort Akzente und überze...

