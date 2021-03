Volleyball-Playoffs : SSC-Sechser schlägt Stuttgart beim Halbfinal-Auftakt

Die SSC-Volleyballerinnen sind mit einem 3:0-Heimsieg über Stuttgart bestens in die Playoff-Halbfinalserie gestartet.

Schwerin | Die SSC-Volleyballerinnen haben die Tür zum Einzug ins Playoff-Finale der Bundesliga schon einmal einen Spalt breit aufgestoßen. Mit dem 3:0-Erfolg (24, 20, 25) am Sonnabendabend in der heimischen Palmberg-Arena hat die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski den Gegner den MTV Stuttgart für die zweite Partie der „Best of three“-Halbfinalserie am Mittw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.