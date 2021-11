Handball Bezirksliga West : Matzlow-Garwitzer D-Jugend-Jungs holen sich Tabellenführung zurück

Die D-Jugend-Handballer des SV Matzlow-Garwitz gewinnen Spitzenspiel in Güstrow mit 20:10 Toren und übernehmen wieder die Tabellenführung in der Bezirksliga-Staffel C.

Güstrow | Der Güstrower HV hatte vorübergehend die Tabellenführung übernommen, da die Mannschaft nicht nur mehr Spiele sondern auch mehr Siege auf dem Konto hatte. Der SV Matzlow-Garwitz hatte am Wochenende die Chance, die Sieg-Quote wieder gerade zu rücken. Am Samstag gewannen die D-Jugend-Jungs das Nachholspiel gegen den Mecklenburger SV deutlich mit 37:6. Un...

