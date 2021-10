Handball-Verbandsliga Mitte : Schwaaner SV ist die Tabellenführung los

Nach dem der Start in der Verbandsliga Mitte für die Handball-Männer des Schwaaner SV mit sechs Siegen optimal verlief, kassierten sie nach der knappen Derbypleite in Bützow auch beim Doberaner SV II eine Niederlage.

Bad Doberan | Es war das zweite schwere Auswärtsspiel in Folge, und auch diesmal hatte der Schwaaner SV in der Handball-Verbandsliga Mitte das Nachsehen. Durch die 23:27-Niederlage beim Doberaner SV II ist der SSV zudem die Tabellenführung los, die sich die Doberaner schnappten. „Jetzt müssen wir eben eine neue Serie starten. Wir haben noch alles in eigener Hand“, ...

