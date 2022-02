Fussball-Landesliga Nord : Zwei schwere Verletzungen überschatten Bützower Vorbereitung

Für Fußball-Landesligist TSV Bützow kommt es derzeit knüppeldick. Zwei Spieler werden der Männermannschaft in den kommenden Monaten definitiv nicht zur Verfügung stehen.

Bützow | Mitten in der Vorbereitung auf die anstehende Rückrunde in der Fußball-Landesliga Nord muss der TSV Bützow zwei bittere Diagnosen verkraften. Während sich Henning Krüger am vergangenen Donnerstag im Training das Kreuzband riss, riss sich Danny Milbratz im Testspiel beim FC Mecklenburg Schwerin II die Achillessehne. Er wurde bereits am Mittwoch operier...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.