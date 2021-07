Handball Grün-Weiß Schwerin : Daria Rassau spielt bei den U19-Europameisterschaften

Dass Grün-Weiß Schwerin über einen sehr guten Handball-Nachwuchs verfügt, ist hinlänglich bekannt. Auftritte in den Jugend-Bundesligen sind fast schon normal. Die Berufung in eine Auswahlmannschaft toppt aber alles.

Schwerin | Wenn am Donnerstag um 17 Uhr die deutschen U19-Handballerinnen im slowenischen Celje mit dem Spiel gegen die Schweiz in die Europameisterschaft einsteigen, trägt auch eine junge Schwerinerin das Trikot der Nationalmannschaft. Daria Rassau vom SV Grün-Weiß Schwerin wurde von Nationaltrainer André Fuhr für den 16er-Kader nachnominiert. Schon in Urlau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.