Breitensport : Schweriner SC lädt zum Sportferiencamp ein

Schulferien, die sind gut. Auf Sport in dieser Zeit muss aber niemand verzichten, denn der Schweriner SC veranstaltet ein Feriencamp.

Schwerin | Der Schweriner SC möchte Kindern und Jugendlichen im Alter von sechs bis dreizehn Jahren in den Winterferien auf Trab halten. Gemeinsam und unabhängig von einer Vereinsmitgliedschaft bietet der Klub vom 7. bis zum 11. Februar jeweils von 9 bis 16 Uhr ein breites Sportangebot an. Überwiegend werden fußballerische Elemente in den Tagesablauf einfließen,...

