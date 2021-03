Sport : Schweriner Tennisclub sucht ein neues Logo

Hans Taken

Ein neues Wappen soll her und die Mitglieder des ältesten Tennisvereins in Schwerin haben sich schon welche ausgedacht

Schwerin | Die Winter-Tristesse verabschiedet sich und in Sachen Corona-Auflagen genießt der kontaktarme Freiluft-Sport Tennis derzeit viel mehr Spielraum als die meisten anderen Sportarten. Noch ein paar Wochen, dann sollen auf der schmucken Tennis-Anlage des Schweriner TC am Franzosenweg wieder die Bälle über die Netze fliegen. Am Wochenende vom 23. bis zum 25...

