Segeln : Vom Gardasee zur DM: Europas bester Segler André Budzien im Interview

Erst vor zwei Wochen gewann André Budzien vom Schweriner Yacht Club den Euro Cup auf dem Gardasee. In dieser Woche reist er zur Internationalen Deutschen Meisterschaft. Sein Ziel: Natürlich eine Medaille gewinnen.

Röbel/Müritz | Der Saisonabschluss im Segelsport findet in diesem Jahr in Röbel an der Müritz statt. Insgesamt 76 Segler aus Deutschland, Dänemark, Holland, Polen und Australien treten bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft in der Einhand-Bootsklasse Finn Dinghy an. Als Favorit geht der Schweriner André Budzien (58) ins Rennen. Bei der inoffiziellen Europam...

