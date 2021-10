Reitsport in Spoitgendorf : Philipp Riedesel und Hennig Osterloh gewinnen die Senioren-Cups

Der beliebte Senioren-Cup für Amateure über 40 Jahre des Reit- und Fahrverein Zehlenforf-Recknitztal ist wieder Geschichte.

Spoitgendorf | Auch in diesem Jahr hat der unter Leitung von Enrico Finck den beliebten Senioren-Cup für Amateure über 40 Jahre in Spoitgendorf ausgetragen. Es gab zwei Turniere mit je zwei Wertungsprüfungen in einer kleinen (Klasse A) und großen Tour (Klasse L). „Das Engagement von Enrico Finck ist nicht hoch genug zu würdigen. Gibt er uns älteren Reitern mit ...

