Handball Bezirksliga West : Sieg und Remis für Matzlow-Garwitzer Jugendteams

Die Handballjungs der C- und D-Jugend vom SV Matzlow-Garwitz befinden sich in der heißen Phase der Saison, in den Finalrunden.

Matzlow-Garwitz | Die Matzlower C-Jugendhandballer, Erster der Vorrundenstaffel A, traten gegen den Zweiten der Staffel B, Plauer SV, an. Der Sieger aus Hin- und Rückspiel erreicht das Bezirksliga-Endspiel, der Verlierer tritt im Spiel um Platz drei an. Die Matzlower Jungs fanden gut ins Spiel, führten nach 20 Minuten mit fünf Toren (15:10). Es folgte eine Schwächephas...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.