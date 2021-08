Kreisfußball Westmecklenburg : Spaß am Kicken für F-Junioren wichtiger als Ergebnisse

Bei einem Blick in die Fußballstatistiken im Kreisverband Westmecklenburg fällt auf, dass die F-Junioren in dieser Saison nicht in den Tabellen auftauchen. Das ist so gewollt, der Verband setzt damit eine Idee des DFB um.

Ludwigslust | Weg vom reinen Leistungsgedanken und hin zu mehr Spielformen. Das ist eine der Grundideen, die der Deutsche Fußballbund (DFB) mit seinem Masterplan für den Kinderfußball verfolgt. Der Landesfußballverband (LFV) Mecklenburg-Vorpommern hat in einer gewissen Vorreiterrolle die Umsetzung vorangetrieben, etwa durch die Anschaffung spezieller Kinderfußballt...

