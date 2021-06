Segeln Ixylon : Schoen/Schickel gewinnen Zwei-Schwerte-Pokal in der Lausitz

Auf den Start bei großen Regatten mussten die Sternberger Ixylon-Segler lange warten. Den ersten Start auf dem Partwitzer See vergoldeten beide mit einer souveränen Leistung.

Sternberg | Bei der ersten Regatta in der Ixylonklasse mit Teilnehmern aus verschiedenen Bundesländern in diesem Jahr waren Volker Schoen und Andreas Schickel nicht zu schlagen. Die Sternberger Ixylon-Crew gewann in der Lausitz die Regatta um den Zwei-Schwerter-Pokal. Die Regatta wird seit 2014 vom 1. Segelclub Partwitzer See ausgeschrieben und gilt Ranglisten-Re...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.