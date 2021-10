Fußball-Landesliga Nord : TSV Bützow rettet gegen den Doberaner FC kurz vor Schluss einen Punkt

Vor 224 Zuschauern trennten sich der TSV Bützow und Doberaner FC am siebten Spieltag der Fußball-Landesliga Nord 1:1 (0:1).

Bützow | Auch wenn am Ende nur zwei Tore fielen, kamen die zahlreichen Besucher beim Spiel des Tabellenersten, TSV Bützow, gegen den Tabellenletzten, Doberaner FC, voll auf ihre Kosten. Auf beiden Seiten gab es nämlich hochkaratige Torchancen. Nicht nur einmal landete der Ball am Torgestänge des Bützower oder Doberaner Tores. Nachdem Philipp Möller in der erst...

