Fußball Landesklasse IV : TSV Goldberg holt wichtige Punkte gegen den SV Lohmen

Es war ein wichtiger Erfolg gegen den SV Lohmen. Die drei Punkte brachten den TSV Goldberg in ruhigeres Fahrwasser der Liga oberhalb der Abstiegszone.

Goldberg | Den Grundstein für den Sieg legten die Goldberger schon in der ersten Halbzeit. Dabei spielte Trainer Marco Lewerenz der frühe Treffer bestens in die Karten. In der 6. Minute schoss Jost Jarchow aufs Tor. Ein Lohmener Verteidiger fälschte den Schuss in die andere Torecke ab und somit wurde der Treffer als Eigentor gewertet. Die Gäste brauchten einige ...

