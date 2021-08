Tennis : Routiniers im Kreis Ludwigslust-Parchim schwingen die Schläger

Die Einladungen sind rausgegangen. Die erfahrenen Tennisspieler aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim sind auch in diesem Jahr aufgerufen, ihre Sieger bei den Kreisseniorenspielen zu ermitteln.

Ludwigslust | Der Termin steht. Am 18. September wird auf der Ludwigsluster Tennisanlage in der Techentiner Straße jede Menge Erfahrung am Start sein. Dann treffen die Ü30-Tennisspieler aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim aufeinander, um unter der Regie der SG 03 Ludwigslust/Grabow ihre Sieger bei den 10. Kreisseniorenspielen zu ermitteln. Der Wettbewerb trägt in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.