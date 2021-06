Tennis-Club Pinnow : Beim Spaßturnier lassen Sportler wieder die Bälle über die Netze fliegen

Die Akteure des Tennis-Clubs Pinnow sind startklar für die Wettkampfrunden.

Pinnow | Die Mannschafts-Meldungen sind schon längst raus. Und so viele Teams wie in diesem Jahr, die hat der Tennis-Club Pinnow schon lange nicht mehr für die Wettkampfrunden aufgestellt. „Im Kinder und Jugendbereich gehen von der U 8 bis zur U 18 gleich fünf Teams an den Start“, sagt Silke Hasselmann, Jugendleiterin des Klubs mit seinen etwa 180 Mitgliedern....

