Pferdefestival Redefin : Thieme schrammt nur knapp am großen Triumph vorbei

Richard Vogel aus Marburg verweist Plauer André Thieme beim Pferdefestival Redefin auf Rang zwei.

Redefin | Also wenn mir das jemand am Donnerstag gesagt hätte, hätt ich den wohl doch für verrückt erklärt”, stellt Richard Vogel (Marburg) fest und hat auch gleich die Begründung parat: „Walker ist in Mannheim schon sehr konstant auf hohem Niveau gegangen. Das kann man nicht erwarten, dass er nahtlos so weiter macht.“ Hat er allerdings – mit Never walk alon...

