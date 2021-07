Boxen in Schwerin : Traktor-Boxer Arian Gohar gewinnt Auftaktkampf bei der U17-EM

Als erster der drei Schweriner bei der U17-EM in Tbilissi in den Ring gestiegen, hat Arian Gohar (54 kg) am Sonnabend den starken Armenier Voskan Voskanyan mit einem knappen 3:2-Punkturteil aus dem Wettbewerb geworfen.

Tbilissi/Schwerin | 54-Kilo-Boxer Arian Gohar hat sich bei der U17-EM in Tbilissi erfolgreich als Türöffner für das Startertrio vom Boxclub Traktor Schwerin betätigt. Der Schützling von Trainer Andy Schiemann bezwang am Sonnabend den Armenier Voskan Voskanyan knapp mit 3:2-Punktrichterstimmen. „Arian gewinnt einen ganz knappen Kampf, aber auch gegen einen starken Gegner“...

