Fußball-Verbandsliga : Güstrower SC vor dem Rückrundenstart mit argen Personalsorgen

Es zieht sich nun schon wie ein roter Faden durch die Saison. Woche für Woche kämpft Fußball-Verbandsligist Güstrower SC mit Verletzungen und Krankheiten. So auch vor dem ersten Spiel der Rückrunde beim FSV Kühlungsborn.

Güstrow | Knapp fünf Wochen Vorbereitung, in der getestet, probiert und vor allem viel improvisiert wurde, haben für den Güstrower SC ein Ende. Am Sonntag startet er beim FSV Kühlungsborn in die Rückrunde der Fußball-Verbandsliga, obwohl noch nicht einmal die Hinserie beendet wurde. Coronabedingt müssen noch drei Spieltage nachgeholt werden. Allerdings zu einem...

