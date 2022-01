Fussball Verbandsliga MV : SG Aufbau Boizenburg gewinnt erstes Testspiel mit 3:0

Am 10. Januar sind die Boizenburger Verbandsliga-Fußballer in die Rückrundenvorbereitung eingestiegen. In ihrem ersten Testspiel ging die Mannschaft jetzt beim Lauenburger SV als Sieger vom Platz.

Lauenburg/Boizenburg | Einfache Bälle spielen und sich über kurze Pässe Sicherheit holen. Das waren die Anforderungen, die das Boizenburger Trainerquartett der eigenen Mannschaft für das erste Testspiel mit auf den Weg gegeben hatte. Mit der Umsetzung zeigte sich Aufbaus neuer Cheftrainer Andreas Thole nach 90 Minuten auf Lauenburger Kunstrasen und dem 3:0-Sieg des Verbands...

