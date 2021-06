Nachfrage größer als Kapazitäten : Riesiger Andrang auf Schwimmlager im Naturbad „Tessiner Südsee“

Das vierwöchige Schwimmlager im Naturbad „Tessiner Südsee“ ist restlos ausgebucht. Dennoch blieben viele Kinder auf der Strecke, weil die Nachfrage deutlich größer war als die Kapazitäten.

Laage | Unter dem Motto „Du schaffst das auch – Lerne Schwimmen wie ein Seepferdchen!“ startet der Kreissportbund Landkreis Rostock (KSB) am 21. Juni in ein vierwöchiges Schwimmlager im Naturbad „Tessiner Südsee.“ Und der Ansturm war riesig, doch die Kapazitäten nur gering. „Wir sind leider schon voll. Die Anmeldung war an die Vereine gebunden“, erklärt. Juli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.