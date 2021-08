Fußball-Testspiel : FC Seenland Warin mit missglückter Generalprobe

In ihrem letzten Testspiel wollten sich die Landesklasse-Fußballer des FC Seenland Warin Rückenwind für den Saisonauftakt am kommenden Wochenende holen. Das gelang bei der 1:4-Niederlage in Leezen nicht wirklich.

Leezen/Warin | Bei windigem Regenwetter musste sich der FC Seenland Warin der höherklassigen Spielvereinigung auswärts deutlich geschlagen geben. Auch wenn der FCS noch auf einige Leistungsträger verzichten musste, war es nur eine sehr mäßige Vorstellung der Gäste. Die Trainervorgabe, sich mit einer ordentlichen Leistung die nötige Motivation für das Landespokalspie...

