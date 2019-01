Fünf Monate nach Transplantation : Wegen einer Grippe: Niki Lauda wieder in der Klinik

Der ehemalige Formel-1-Fahrer muss wegen einer Grippe auf der Intensivstation behandelt werden.

06. Januar 2019, 11:58 Uhr

Wien | Fünf Monate nach seiner Lungentransplantation wird dreimalige Formel-1-Weltmeister Niki Lauda wieder im Allgemeinen Krankenhaus (AKH) in Wien behandelt. Das teilte die Klinik mit und bestätigte am Sonntag einen Bericht der "Kronen-Zeitung". "Es ist in seiner Familie ein Influenza-Fall aufgetreten, und er wird auf einer Intensivabteilung bei uns behandelt", sagte Karin Fehringer, Sprecherin des AKH.

Der 69-jährige Lauda habe selbst eine Grippe. In der kommenden Woche solle der Mercedes-Aufsichtsratschef aber wieder aus der Klinik entlassen werden. Dem Österreicher war im vergangenen August eine Lunge transplantiert worden. Ende Oktober durfte Lauda die Klinik verlassen und arbeitete seitdem an seiner Rehabilitation.

Lauda: Ende Januar soll Rollator weg

In einem Ende Dezember veröffentlichten Interview der Tageszeitungen "Kurier" und "Österreich" hatte der ehemalige Rennfahrer positiv in die Zukunft geschaut. "Es geht bergauf, ich kann schon ohne Unterstützung gehen", hatte er gesagt. Ende Januar werfe er den "Rollator weg", ergänzte: "Die Lunge läuft wie ein Glöckerl. Aber ich bin fünf Monate im Bett gelegen. Das Hauptproblem sind die Beinmuskeln." Sein Ziel sei es, in der am 17. März 2019 in Melbourne beginnenden Formel-1-Saison wieder an der Rennstrecke zu sein.