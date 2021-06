Leichtathletik : Wittenburger Läufer hoffen auf Meisterschaftsmedaillen

Das Warten hat ein Ende. Nach so langer Wettkampfpause ermitteln die Laufsportler am Sonnabend in Bad Doberan ihre ersten Landesmeister des Jahres. Gesucht werden die Titelträger im 5000- und 10000-m-Bahnlauf.

Wittenburg | „In erster Linie sind wir froh, wieder an der Startlinie stehen zu können“, zeigt sich Martin Pankow erleichtert. Der Laufgruppenchef der TSG Wittenburg wird mit fünf Mitstreitern den Weg nach Bad Doberan antreten. Die Wittenburger rechnen sich gute Medaillenchancen aus. Egon Barge, Lothar Peukert und Kurt Tschiltschke kämpfen über die 5000 Meter um E...

