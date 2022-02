Laufgruppe TSG Wittenburg : Mühlenlauf soll in abgespeckter Form starten

Die Wittenburger TSG-Laufgruppe musste sich auch in diesem Jahr schweren Herzens von ihrem Mühlenlauf in bekannter Form verabschieden. Ein bisschen was soll am 6. März aber doch passieren.

Wittenburg | „Für uns war ganz klar: Komplett ausfallen lassen wir den Lauf nicht. Wir wollen wieder was machen“, beschreibt Martin Pankow die Gefühlslage der Wittenburger TSG-Mitglieder, nach der gemeinsam getroffenen Entscheidung, coronabedingt zum zweiten Mal in Folge vom Mühlenlauf als volkssportlicher Großveranstaltung abzurücken. Ausschreibung für den 6. ...

