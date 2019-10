Fußball-Verbandsliga : Achte Klatsche für den TSV

Verbandsliga-Schlusslicht Bützow verliert auch bei Aufsteiger Warnemünde mit 3:0

04. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Und wöchentlich grüßt das Murmeltier: Auch am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga war für den TSV Bützow nichts zu holen, mit 0:3 (0:1) mussten sich die Männer von Trainer Helge Marquardt beim Aufsteiger vom SV Warnemünde geschlagen geben. Der Warnemünder Marc Benduhn hatte nach Pass von der linken Seite in die Mitte keine große Mühe mehr, um den Ball zur frühen Warnemünder Führung über die Linie zu bringen. In der Folge entwickelte sich eine qualitativ keineswegs herausragende Verbandsliga-Partie, gleichwohl war sie von viel Kampf geprägt. Der Bützower Elf war der frühe Rückstand merklich anzusehen, viele Situationen waren von Nervosität und fehlendem Selbstbewusstsein geprägt.

Auf der anderen Seite spielte die frühe Führung natürlich den Gastgebern in die Hände, zudem legten sie in der 58. Spielminute nach. Einen nicht ganz unhaltbaren Schuss von der Sechzehner-Kante konnte TSV-Keeper Andreas Möller nicht mehr parieren. In der Folge war der TSV um Spielkontrolle bemüht, was teilweise auch gut gelingen sollte. Jedoch entstand für das Warnemünde Tor kaum wirkliche Gefahr, zu kopf- und planlos wirkten die Bützower Offensivbemühungen. Kurz vor Abpfiff gelang den Gastgebern schließlich noch der dritte Treffer zum 3:0-Endstand (87.), zu dem Zeitpunkt war der Bützower Wille an eine Wende jedoch schon längst gebrochen.

TSV Bützow: Möller - Puskeiler, Körting, Thiemroth, Milbratz (82. Stübke), Medau, Marquardt, Nawrot (60. Alsharabi), Schönbrunn, Höpel, Kleindorff