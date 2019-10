Fußball-Kreisliga : Aufwärtstrend des SKV gestoppt

Fußball-Kreisliga, Staffel I: Steinhagens Männer verlieren nach zuvor drei Partien ohne Niederlage beim Post SV Rostock 1:5 (1:0)

von Robert Grabowski

16. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Der Aufwärtstrend des SKV Steinhagen wurde vorerst gestoppt. Beim ambitionierten Post SV Rostock unterlagen die Voß/Schmidtke-Schützlinge nach zuvor drei Partien ohne Niederlage mit 1:5 (1:0).

Das war nach der ersten Halbzeit überhaupt nicht zu erwarten. Steinhagen spielte forsch auf und machte dem Favoriten das Leben sichtlich schwer. „Post hatte nicht eine Torchance“, sagt Toni Schmidtke vom Trainer-Team des SKV. Die Gäste hingegen knüpften an die zuvor gezeigten Leistungen an und spielten „guten Fußball.“ Das 1:0 durch Leon Nowak (29.) kam daher wenig überraschend und war durchaus verdient. „Wir verpassen dann aber das 2:0 und 3:0“, hadert Schmidtke mit den vergebenen Möglichkeiten, das Resultat vor der Pause zu erhöhen.

Den Gang in die Kabine nutzten die Rostocker, um sich neu einzustellen, während er die Steinhagener eher aus dem Tritt brachte. Die Gastgeber waren fortan viel besser im Spiel und drückten diesem ihren Stempel auf. Bis zur 60. Minute konnten die Steinhagener die Gegenwehr aufrechterhalten, doch nach dem Ausgleich brachen beim SKV alle Dämme. „Dieser Tor hat uns das Genick gebrochen“, gesteht Toni Schmidtke. Konditionell mussten die Gäste dem bis dato gezeigten hohen Laufaufwand Tribut zollen und gerieten ab der 65. Minute endgültig auf die Verliererstraße. In der Folge erhöhte Post sogar auf 5:1 und ließ damit nicht erahnen, dass es sich die komplette erste Halbzeit total schwer tat. „Das Ergebnis ist sicherlich ein bisschen zu hoch ausgefallen“, bewertet Schmidtke die aus seiner Sicht am Ende verdiente Niederlage. Allerdings weiß er auch, mit welchen Zielen die Rostocker in die Saison gestartet sind. „Post will unbedingt aufsteigen“, erklärt er die unterschiedlichen Ambitionen, denn für den SKV zählt einzig und allein der Klassenerhalt. Nach der Niederlage beim Tabellenzweiten wird es für die Steinhagener am kommenden Sonntag nicht einfacher, denn um 14 Uhr gastieren sie beim Spitzenreiter, SV Reinshagen. Dann muss der SKV versuchen, an die Leistung der ersten Halbzeit anzuknüpfen und diese dann deutlich länger fortzusetzen.

SKV Steinhagen: Thomas French – Henning Voß, Leon Nowak, Stefan Schäfer, Dustin Jakulat, Nando Mauck (86. Michelle Mauck), Julian Schneider, Alexander Zube, Daniel Kosciow, Maik Hehl (19. René Hartwich), Martin Brandenburg