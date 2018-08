Bittere Pille für den TSV Bützow

Fußball-Verbandsliga, 2. Spieltag: Warnowstädter verlieren gegen den SV Pastow mit 0:5 und ihren Kapitän Sebastian Synwoldt

von svz.de

27. August 2018, 05:00 Uhr

Fünf Gegentore, ein verschossener Elfmeter, ein Platzverweis – es ist und war ein rabenschwarzer Sonnabendnachmittag für die Verbandsliga-Männer des TSV Bützow. Mit 0:5 (0:2) gerieten die Warnowstädter von Chef-Trainer Helge Marquardt gegen den SV Pastow unter die Räder – eine Niederlage, die in der Höhe aufgrund der hohen Anzahl eigener Fehler nicht unverdient war. Symptomatisch für den Bützower Auftritt war eine Szene rund um die 80. Spielminute, als ein quergespielter Freistoß am Schiedsrichter Christian Allwardt hängen blieb und nicht den eigenen Adressaten fand – es lief nicht viel zusammen.

In einer verhaltenen Anfangsphase beider Mannschaften sorgte ein Déjà-Vu auf Bützower Seite für den Pastower Führungstreffer, als Jan Rudlaff sich wie im letzten Spiel durch die Bützower Hintermannschaft tankte und zum 1:0 einnetzte (17.). In der Folge beließen es die Gäste dabei, den Gegner das Spiel machen zu lassen, erst ab Mittellinie wurde selbst in das Spielgeschehen eingegriffen. Die Bützower Elf verpasste es durch zu wenig Bewegung ohne Ball und in entsprechende Halbräume, auf diese Spielweise des Gegners eine Antwort zu finden. Zudem wurde das Spiel oftmals durch viele kleine Nickeligkeiten unterbrochen. Und doch bot sich den Männern um Kapitän Sebastian Synwoldt die Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen. Einen beherzten Antritt von Marcel Papenhagen konnte Pastow nur durch ein Foul im Strafraum stoppen – Elfmeter. Tony Lübke scheiterte jedoch am Keeper des SVP. Im direkten Gegenzug dann das 2:0 für die Pastower, gleichzeitig das Halbzeitergebnis.

Auch der zweite Durchgang startete katastrophal, als Georg Schumski mit seinem zweiten Treffer des Tages (49.) früh auf 3:0 erhöhte. Nach einem TSV-Einwurf überwand er per Lupfer den zu weit vor dem Tor stehenden Gordon Krüger. In der Folge stabilisierte sich die TSV-Elf, fand aber dennoch keine zwingenden Mittel gegen die tief und kompakt stehende Pastower Elf. Die Restspielzeit ist schnell erzählt: Während der TSV versuchte, in das eigene Spiel zu finden, besann sich Pastow darauf, zu verteidigen und auf Konterchancen zu lauern. Dies sollte zweimal noch klappen, um das Ergebnis schließlich auf 5:0 zu erhöhen (72., 80.). Die Krone des ganzen ist die Verletzung von Kapitän Synwoldt, der bereits in der 44. Spielminute humpelnd das Spielfeld verlassen musste. Ebenfalls den Platz frühzeitig verlassen musste Lucas Torres, der sich durch ein grobes Foulspiel den glatt roten Karton abholte (81.).

„Ein katastrophales Spiel über 90 Minuten, in dem wir dreifach bestraft wurden durch die Niederlage, die Verletzung von Basti sowie die rote Karte von Lucas. Da werden wir einiges aufzuarbeiten haben in der kommenden Woche“, so Trainer Helge Marquardt nach dem Spiel.

TSV Bützow: Gordon Krüger – Rei Oami, Felix Moritz, Max Körting, Marcel Papenhagen (57. Jan Habenreich), Sebastian Synwoldt (45. Philipp Schönbrunn), Denis Schröpfer, Lucas Torres, Tony Lübke, Kevin Kleindorff (67. Christoph Höpel), Felix Engert