Ironman : Bützower Iron-Männer

André Koula und Rainer Gräfe meisterten ihre Wettkämpfe nach monatelanger Vorbereitung mit Bravour

von Robert Grabowski

03. August 2018, 05:00 Uhr

Die Sommerhitze lädt aktuell nicht gerade zum Bewegen unter der Sonne ein, doch als Sportler muss man das Wetter so nehmen, wie es kommt. Wenn man dann aber auch noch so wie André Koula an einem Ironman teilnimmt, stoßen selbst die Trainierten an ihre körperliche Belastbarkeit. Doch Anstrengung bedeutet nicht gleich Aufgeben. Der Bützower zog die Strapazen in Hamburg durch und erreichte nach sagenhaften 10:07:12 Stunden das Ziel. „Das ist wirklich eine gute Zeit“, erklärt André Koulas Trainingspartner Rainer Gräfe. Allerdings ist der Wert nicht ganz mit einem „normalen“ Triathlon zu vergleichen, weil in der Elbmetropole das Schwimmen dem Wetter zum Opfer fiel. Sowohl die Innen- als auch die Außenalster waren wegen Blaualgen gesperrt. Stattdessen entschied sich der Veranstalter zu Beginn für eine zusätzliche 6-Kilometer-Laufstrecke. „André wäre lieber geschwommen“, sagt Gräfe. Es war aber quasi eine Distanz zum warm werden, denn anschließend setzten sich die Athleten für 180 Kilometer auf das Fahrrad. Nach 5:20:50 Stunden stieg Koula schließlich vom Sattel, um dann auch noch in 4:02:59 Stunden einen Marathon nachzulegen. In der Altersklasse 50-54 kam der 51-Jährige als 54. von 281 Starter in dieser Altersklasse ins Ziel.

Diese Meisterleistung kommt aber auch nicht von ungefähr. Seit Oktober 2017 haben sich Koula und Gräfe gemeinsam vorbereitet. „Täglich“, betont Gräfe. Neben den sportlichen Aktivitäten sei es aber auch wichtig, auf die Ernährung zu achten. Alkohol ist zum Beispiel tabu. Aber auch ein wenig Glück gehöre dazu, denn größere Verletzungen würden alles über den Haufen werfen. „Wenn man zwei Wochen räus wäre, würde man das nicht mehr aufholen“, sagt Gräfe, der sich für die Europameisterschaft auf der Halbdistanz (Ironman 70.3) in Dänemark in Form brachte. In der Altersklasse 65-69 erreichte der 67-Jährige den zehnten Platz. Seine Nettozeit betrug 5:55 Stunden.