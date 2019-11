Fußball : Den Anschluss verloren

Fußball-Kreisoberliga I: SV Klein Belitz kassiert im Kellerduell gegen den SV Parkentin eine 1:3-Heimniederlage

20. November 2019, 05:00 Uhr

Der SV Klein Belitz blieb auch im nächsten Kellerduell ohne Punktgewinn und verlor nach der 1:3-Heimpleite gegen den SV Parkentin vorerst den Anschluss auf die Nichtabstiegsplätze der Fußball-Kreisoberliga, Staffel I.

Dabei startete die Dethloff-Elf zum vierten Mal in Folge aussichtsreich in die Partie. Bereits in der vierten Minute setzte sich Marco Loppnow über die Außenbahn durch und versenkte den Ball trocken zur 1:0-Führung im Netz. Zwar kam auch der Gegner nach Ecke und Kopfball früh zu seiner ersten Möglichkeit (6.), doch blieben die Belitzer zunächst noch besser im Spiel. So hatte Justin Laatz dann auch das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am Gästeschlussmann (15.). In einer anschließend verletzungsbedingten Unterzahl gaben die Gastgeber das Spiel dann aber plötzlich der Hand. Reiko Schulz bestrafte schwaches Abwehrverhalten in der 33. Minute mit dem 1:1-Ausgleich. Durch die folgende Verunsicherung gelang bis zur Pause dann nur noch wenig, sodass beim Spielaufbau vieles Stückwerk blieb. Zumindest wurden dem Gegner keine weiteren Torchancen gewährt.

Das sollte sich nach dem Seitenwechsel dann allerdings ändern. Nach zwei guten Gäste-Möglichkeiten (47./Latte, 48.) brachte ein Freistoß in der 50. Minute den 1:2-Rückstand durch Lars Illige ein. Zwar blieben die Belitzer in der Folge stets bemüht, doch gelang es nicht mehr, dem Spiel noch eine Wende zu geben. Die wenigen Torschüsse von Marco Loppnow parierte letztlich der Parkentins Torwart (60., 67.). Zwar tat sich auch der Gegner insgesamt schwer, zeigte sich vor dem Tor aber entscheidend konsequenter. Oliver Wißling erhöhte nach einem Eckball per Kopf auf 3:1 und entschied die Partie damit endgültig (75.).

Am Ende verloren die Belitzer gegen die auswärts zuvor punktlosen Gäste auch das fünfte direkte Duell in Folge und rutschten dadurch vorerst auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

SV Klein Belitz: Rachow, Tempelmann, Bahr, Schmidt, D. Kracht (34. Heuckendorf), Block, Borsdorf, M. Kracht, Laatz, Reich (70. Werner), Loppnow