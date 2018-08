Effektivität gesteigert

Fußball: Klein Belitz schlägt Rostock United 7:1

von svz.de

08. August 2018, 05:00 Uhr

Die Kreisliga-Elf des SV Klein Belitz legte eine gelungene Generalprobe vor den anstehenden Pokalspielen hin und fuhr im vierten Testspiel den dritten Sieg ein. Gegen den Kreisoberligisten vom FC Rostock United setzte sich die Dethloff-Truppe deutlich mit 7:1 durch.

Der Gegner absolvierte dabei sein zweites Testspiel in zwei Tagen und ging merklich angeschlagen in die Partie. Neben einem verstolperten Angriff in aussichtsreicher Position entstand im ersten Durchgang nur noch bei einem Konter Torgefahr, den Schlussmann Maik Radke aber entschärfte. Auf der anderen Seite legten die Belitzer dagegen von Beginn an ein hohes Tempo vor und erspielten sich zahlreiche Torchancen. Allein die Chancenverwertung blieb das große Manko. Neben fünf Paraden von Gästetorwart Daniel Andriske scheiterten Felix Reich, Rico Bahr und Pierre Woschniak gleich dreimal am Pfosten. Erst kurz vor der Pause nutzte Marco Loppnow einen Querpass von Rico Bahr zur überfälligen 1:0-Führung (39.).

Im zweiten Durchgang blieben die Gastgeber weiter klar spielbestimmend und steigerten zudem die Effektivität. Rico Bahr erhöhte dementsprechend auf 3:0 (55., 58.). Neben einem Querpass von Justin Laatz nutzte der Kapitän dabei auch einen gegnerischen Torwartabstoß als Vorlage, den er aus 40 Metern Entfernung direkt zurück in den Kasten beförderte. Nach dem unnötigen Gegentor von Johannes Rekow zum 1:3 kam kurzzeitig die Souveränität abhanden (64.). Einen zudem ermöglichten Foulelfmeter konnte der Torschütze aber nicht verwandeln (73.). Das anschließende 4:1 durch Marco Loppnow (75.) sollte für die Schlussphase dann sämtliche Gegenwehr brechen. Marco Loppnow mit seinen Treffern drei und vier (78., 80.) sowie Martin Kracht (84.) erhöhten letztlich noch auf 7:1 und sorgten vor dem kommenden Pokalspiel bei Lok Rostock II für einen positiven Testspielabschluss.

SV Klein Belitz: Radke, Tempelmann, Block, Kommoß, Marcinkowski (65. Heuckendorf), Woschniak, Bahr, M. Kracht, Riemann (69. D. Kracht), Reich (46. Laatz), Dukat (28. Loppnow)