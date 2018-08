Einwurf entscheidet Testkick

Fußball: Verbandsligist TSV Bützow verlor beim FC Schänberg (Landesliga West) mit 0:1 / Ligaauftakt am Freitag in Pampow

von Robert Grabowski

06. August 2018, 05:00 Uhr

Am kommenden Freitag, 20 Uhr, eröffnet der TSV Bützow die Fußball-Verbandsliga-Saison mit einem Auswärtsspiel beim MSV Pampow. Die Truppe ist schon richtig heiß auf dieses Spiel, wenngleich die Generalprobe beim FC Schönberg nicht ganz nach Wunsch verlief und 0:1 verloren ging. „Das ist aber kein Weltuntergang, ich bin mit dem Auftritt sehr zufrieden gewesen. Das Einzige, was wir uns vorwerfen müssen, ist, dass wir unsere Chancen nicht konsequent genutzt haben“, sagt Bützows Teammanager Tim Puskeiler auch im Namen von Trainer Marquardt.

Auch wenn der TSV sicherlich keine Chancen am Fließband hatte, waren einige da, um zumindest mit einem Unentschieden die Heimreise anzutreten. Die Schönberger hatten aber auch das Glück des Tüchtigen, denn der Landesligist warf alles in die Partie, was er nur hatte. Dabei agierten die Hausherren nicht gerade zimperlich und hauten dem TSV mächtig auf die Socken. Allen voran Denis Schröpfer musste einige Fouls einstecken. „In einem normalen Punktspiel beenden die Schönberger das Spiel nicht mit elf Leuten auf dem Platz“, spekuliert Tim Puskeiler. Diesmal aber drückte der Schiedsrichter immer mindestens ein Auge zu bei der Bewertung der Spielaktionen.

Am Ende war es ein rassiges Testspiel, das durch einen Einwurf entschieden wurde. Der Ball flog von Höhe des 16ers in den Fünfmeterraum, von wo der Ball Felix Kaben vor die Füße fiel und dieser den Ball zum 1:0 über die Linie drückte (57.). Ansonsten spielte sich viel zwischen den Strafräumen ab oder der TSV wurde nach Standards gefährlich. Trotz aller Bützower Bemühungen blieb es bei der knappen Niederlage, die trotzdem Mut macht für den Ligaauftakt in Pampow. Mut, weil bis dato auch noch der eine oder andere Leistungsträger zurückkehrt.