Tischtennis : Kneifel ist Bester im Kreis

Tischtennis-Kreismeisterschaft: Rühner Verbandsliga-Akteur gewinnt das A-Turnier

von svz.de

02. November 2018, 05:00 Uhr

Der FSV Rühn war bei der Tischtennis-Kreismeisterschaft erfolgreich. Im A-Turnier, hier starteten Spieler von der Bezirksklasse an aufwärts, dominierte er trotz knapper Ergebnisse. Aber auch die Spieler der KSG Lalendorf/Wattmannshagen zeigten guten Sport und wiesen nach, dass sie sich in den letzten Jahren wesentlich verbessert haben. Nach spannenden Vorkämpfen qualifizierten sich für die Endrunde: Tilo Blauwitz und Ole Hoth (beide KSG Lalendorf/Wattmannshagen) sowie auch Erik Kneifel und Michael Stepputat vom FSV Rühn. Das versprach spannende Endkämpfe, aber es sollte nur zu einem Finalkampf kommen. Stepputat (Verbandsliga) musste sein Spiel gegen Hoth (Bezirksliga) aus gesundheitlichen Gründen absagen, damit wurde Hoth Dritter. So standen sich im Spiel um den ersten Platz Erik Kneifel (Verbandsliga) und Tilo Blauwitz (Bezirksliga) gegenüber und es wurde ein gutes Spiel mit sehenswerten Ballwechseln. Kneifel gewann zwar erwartungsgemäß mit 3:0, aber er hatte mitunter auch so seine Mühen, sich gegen die guten Abwehrleistungen beziehungsweise gegen überraschende, knallharte Angriffsschläge zu wehren. Es war ein gutes Spiel, das häufig mit viel Beifall der Zuschauer belohnt wurde.

Im B-Turnier mit Spielern aus der Kreisliga und der ersten Kreisklasse gab es nach Topleistungen folgende Ergebnisse: 1. Miro Freitag (KSG L/W), 2. Ot t(TTV Laage), 3. Bildhauer (KSG L/W)

Im C-Turnier, hier durften Spieler aus der zweiten und dritten Kreisklasse ran, starteten 17 Spieler aus vier Vereinen. Im Einzelnen gab es dabei folgende Ergebnisse. Baunasch (Bad Doberan) siegte gegen seinen Vereinskollegen Bull mit 3:0 und Schröter (Lalendorf) gewann gegen Worming (Bad Doberan) ebenfalls mit 3:0. Beachtlich die Topleistungen von Schröter, ist er doch erst zwölf Jahre alt und trainiert unter Tilo Blauwitz in der Nachwuchsabteilung der KSG Lalendorf/Wattmannshagen.

Bei den Damen gab es fünf Teilnehmerinnen und hier gab es folgende Ergebnisse:

1. Ine Schmidt (Bad Doberaner SV), 2. Ute Funke (Gnoiener SV), 3. Nicole Hamann (Gnoiener SV), 4. Karin Holländer (KSG L/W)