Fußball : Mit starken Klubs gemessen

Fußball: C-Junioren der SG Bützow/Rühn nahmen an einem Turnier im sächsischen Eilenburg teil

von svz.de

16. August 2018, 05:00 Uhr

Zum Einstand in die nun bald endende Sommerpause ging es für die C-Jugend-Fußballer der SG Bützow/Rühn wieder in die Ferne – und zwar nach Sachsen. Beim FC Eilenburg traten insgesamt 21 Teilnehmer aus Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen- Anhalt, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen an. Inklusive der eigenen Mannschaft bewegten sich dabei nur drei weitere Mannschaften auf Kreisebene, während der Rest teilweise in den höchsten Ligen ihrer Bundesländer spielt. In acht Spielen à 20 Minuten in zwei Tagen bot sich für die von David Pusch und Paul Lemke betreuten Kicker ein straffes Programm.

In der Vorrunde dauerte es etwas, bis die SG in Schwung kam und so reichte es gegen Stahl Riesa nur zu einem 0:0. Danach folgte mit dem älteren Jahrgang des VfL Halle sogar eine Mannschaft, die gerade erst aus der Regionalliga abstieg. Durch eine gute kämpferische Leistung konnte man mit dem 0:2 trotzdem gut leben. Fortuna Chemnitz war wieder überwiegend gleichaltrig, aber spielerisch dominierte der Landesligist die Partie und gewann durch einen sehr schmeichelhaften Strafstoß mit 1:0. Dank einem abschließenden 2:1-Sieg gegen die jüngere Vertretung der Gastgeber, landeten die Bützow-Rühner am Ende auf Platz drei und qualifizierten sich somit für die Silber- Runde.

In dieser Zwischenrunde war drei Mal viel Einsatz und taktische Disziplin gefordert. Gegen Fortuna Magdeburg, Welensiek Bielefeld und den Dresdner SC hieß es trotzdem drei Mal 0:1.

Trotz hohem Aufwand und einer sehr respektablen Leistung ging es als Zwischenrunden-Vierter ins Spiel um Platz 15. Dieses wurde abschließend mit 3:1 gegen Stahl Riesa gewonnen, was die Steigerung von Spiel zu Spiel widerspiegelte.

„Als unterklassige Mannschaft konnten wir uns mit interessanten und starken Klubs messen. Defensiv haben wir große Schritte gemacht und werden im zweiten Großfeldjahr dann auch mehr auf die Offensive eingehen. Insgesamt war es ein gelungener Ausflug, an den sich erneut anknüpfen lässt“, sagt SG-Trainer David Pusch.

SG Bützow/Rühn: Dieterich – Blessin, Vorpahl, Linsel (1 Tor), Wiechmann, Kallis (1), Heinrich, Pegler, Boddien, Garschke (3), Rosenow, Sass, Schröder